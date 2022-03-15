مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 10423 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.02%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 189 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 15.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 204.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.58% إلى مستوى 10419 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.