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وزير الاتصالات يرأس وفد مصر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة

01:55 م السبت 26 فبراير 2022
وزير الاتصالات يرأس وفد مصر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

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كتب-علاء حجاج:

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس.

ويعد المؤتمر هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاتصالات على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون في المجالات ذات الصلة.

كما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.

وزير الاتتصالات برشلونة الهواتف المحمولة

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