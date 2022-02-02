بعد تكرار حوادث السخانات.. إرشادات من تاون جاس لاستخدام الغاز بالمنازل



كتب- مصطفى عيد:

طالبت شركة تاون جاس مستخدمي الغاز الطبيعي في المنازل باتباع عدد من الإرشادات حرصاً على أرواح ومقدرات المواطنين وعدم تكرار حوادث تسرب الغاز.

وبحسب بيان من الشركة نشرته صفحة وزارة البترول على فيسبوك، قالت تاون جاس إن هذه المناشدة باتباع الإرشادات تأتي في ظل ما تمت ملاحظته خلال الفترة الماضية من وجود بعض الحوادث الفردية في ظل كثافة الاستهلاك، نظراً لموجة برودة الطقس الحالية.

وتتمثل الإرشادات التي أعلنتها شركة تاون جاس فيما يلي:

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعي أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى إلغائها أو سدها بمعرفتهم وخصوصاً مع برودة الطقس في مثل هذه الأيام.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأي سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال الأجهزة "السخان أو البوتاجاز" وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، الأمر الذي قد يؤدي في حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.

وأكدت الشركة أنه وبفحص الحالات التي وردت إليها تم التأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود أي تسريب للغاز الطبيعي (الغاز الطبيعى غير سام ويضاف إليه رائحة يستطيع العميل تمييزها عند حدوث التسريب فورًا).

وذكرت أن الحوادث تكون بإحدى الأسباب التي تم ذكرها في الإرشادات مما يؤدي لحدوث احتراق غير كامل ومن ثم خروج غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام وعديم اللون والرائحة، ويؤدي إلى الاختناق وهو ما أكدته الجهات المسئولة عن التحقيقات.

وأشارت الشركة إلى أنها حرصت على التنبيه على العملاء بالالتزام بعدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظاً على سلامتكم، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل ذلك بتقديم خدمة آمنة ومطابقة لكافة معايير السلامة العالمية مع التزام العميل بتعليمات التشغيل.



وطالبت تاون جاس العملاء في حالات الطوارئ بالاتصال الفوري على الرقم (129) والذي يعمل طوال 24 ساعة.