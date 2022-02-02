مشتريات عربية تصعد البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:01 م الأربعاء 02 فبراير 2022
مشتريات عربية تصعد البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 11691 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 468 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 377.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 80.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.98% إلى مستوى 11605 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

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