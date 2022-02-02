وزير قطاع الأعمال: صرف تعويضات 3 آلاف عامل عن تصفية الحديد والصلب

كتبت– شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم صرف تعويضات لـ 3 آلاف عامل في الحديد والصلب المصرية ضمن عملية تعويضات التصفية حتى الآن.

وتسعى الشركة للحصول على قرض بنحو 1.25 مليار جنيه، من بنك محلي لتمويل جزء من التعويضات بعدما حصلت على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي.

وتنتظر الشركة تقرير تقييم أراضٍ تابعة لها، تمهيدا لتقديمها لوزارة المالية كحصة عينية مقابل الحصول على القرض.

ووافق مجلس النواب نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون، بموجبه تضمن وزارة المالية الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، لتتمكن من اقتراض نحو 1.25 مليار جنيه لسداد التعويضات.

وسيتم تعويض أكثر من 6 آلاف عامل، عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر بقرار الجمعية العامة غير العادية مطلع العام الجاري، بإجمالي تعويضات بنحو 2.25 مليار جنيه، والناتجة عن قرار التصفية.

ووُقعت أكتوبر الماضي اتفاقية تسوية مستحقات العاملين بين ممثلي العمال والشركة القابضة، ليتولى مصفي الشركة أعمال التصفية وأولها صرف التعويضات.