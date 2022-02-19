أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور خلال تعاملات السبت

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23.5 و27.5 جنيه للكيلو في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، وهو سعر أمس.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر السمك قشر بياض بين 80 جنيها و100 جنيه اليوم، واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و55 جنيها.

وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها،

واستقر سعر كيلو الجمبري 3، ليتراوح بين 90 و160 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك البوري 1 ليتراوح بين 40 و50 جنيها.