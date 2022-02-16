زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهين حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يواصل ارتفاعه في التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام على مدار اليوم 4 جنيهات.

وقال ميلاد إنه خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية اتجه بعض المستهلكين إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمنًا.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.



وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 542 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 697 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 813 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 929 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6504 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1856 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.14%، في الساعة 4:30 عصرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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