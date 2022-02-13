تراجع الكابوريا..أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري صغير ثابتا، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 42 و52 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.