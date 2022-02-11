تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، في مصر خلال بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وحركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 532 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 عند 685 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 799 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 913 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6392 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى 1828 دولارا للأوقية، بهبوط 0.29%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:26 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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