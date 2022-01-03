السفير السعودي: صندوق الاستثمارات العامة مهتم بالاستثمار في مصر



كتب- مصطفى عيد:

قال أسامة بن أحمد النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، مهتم بإطلاق فرص استثمارية جديدة بمصر والبلدان الشقيقة، بما يرسخ من علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر والدول الصديقة.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة السعودية حريصة على تشجيع زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة المصرية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وتطلع القيادة السياسية بالبلدين إلى تعزيز وتعميق العلاقات على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والسعودي.

وأعرب الدكتور محمد معيط عن حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلى ما تشهده الدولة من تطوير في هيكلها المؤسسي والتشريعي، انعكس في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بما يواكب المعايير العالمية لتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد وتذليل العقبات، على نحو يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويحفز الاستثمار في مختلف القطاعات.

كما أكد اهتمام الدولة بفتح آفاق استثمارية رحبة أمام المستثمرين السعوديين والاستفادة من الاستثمارات التي يقدم عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.