7 شركات تفوز بمزايدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 250 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والتي سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وقال الوزير، في بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين، إنه تمت ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إيني، وبي بي، وأبكس إنترناشيونال، وإنرجين إيجيبت، وإينا نافتا، وسيبترول، ويونايتد إنرجي بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 12.3 ألف كيلومتر مربع.

وأضاف أن الحد الأدنى للاستثمارات في فترات البحث يقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.

وكانت وزارة البترول أعلنت في فبراير 2021 عن تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول الخام والغاز واستغلالهما لعام 2021، وذلك من خلال إعلان المزايدة المنشور على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway EUG) والتي بدأت التشغيل الفعلي لها قبلها بأيام.

وبحسب الإعلان، دعت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الشركات المتخصصة في مجال البحث عن الزيت والغاز واستغلالهما للاشتراك في المزايدة العالمية الرقمية الأولى لعام 2021 والتي ضمت 24 قطاعا استكشافية في كل من خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط.

وبحسب الخرائط المنشورة بالإعلان، تطرح شركة إيجاس 9 قطاعات استكشافية في البحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي، بينما تطرح هيئة البترول 15 قطاعا استكشافية للبحث عن البترول منها 3 قطاعات بخليج السويس و12 قطاعا بالصحراء الغربية ووادي النيل.

ووفقا لبيان اليوم، قال الملا إنه في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ساهمت في التيسير على الشركات العالمية في الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق متمثلة في حوالي 42 مسحا سيزميا ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسحا سيزميا ثنائى الأبعاد، وحوالي 118 بئراً.