التأمين الصحي الشامل تدعو الشركات إلى سداد المساهمة التكافلية



كتب- مصطفى عيد:

دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من لم يُسدد قيمة المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية من المنشآت الفردية والاعتبارية "أشخاص- أموال" والهيئات الاقتصادية إلى سرعة سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن سداد هذه المساهمة التكافلية يأتي على النحو الذي يساعد في إنجاح هذه المنظومة الجديدة التي ترتكز على التكافل الاجتماعي، وتستهدف مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.

وأضافت أن سداد المساهمة التكافلية يكون من خلال البنوك المرتبطة بمركز الدفع والتحصيل الخاصة بوزارة المالية، أو برنامج المدفوعات الحكومية الخاص بالشركات "CPS" واختيار بند "المساهمة التكافلية- تأمين صحي شامل"، وإرسال صورة من مستند التحويل على البريد الإلكتروني: (collection@uhia.gov.eg).

وأعربت هيئة التأمين الصحى الشامل عن شكرها وتقديرها إلى المنشآت الفردية والاعتبارية، والهيئات الاقتصادية الذين بادروا بسداد قيمة المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل المحددة.

وتعد المساهمة التكافلية المقررة قانونًا على المنشآت الفردية والاعتبارية، عنصرًا أساسيًا من عناصر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل الذي يرتكز على التكافل الاجتماعي؛ بما يضمن الاستدامة المالية للنظام بحسن إدارة أمواله واستثمارها على النحو الأمثل، والحصول على أفضل العوائد المالية، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن نظام التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، خلال 10 سنوات، وتمتد فيه التغطية التأمينية لكل الأمراض، بما فى ذلك علاج الأورام، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى ومنها زراعة الأعضاء التى قد تتكلف مبالغ تصل إلى 750 ألف جنيه.

ويتحمل المواطن المنتفع عن العمليات الجراحية ما لا يزيد على 300 جنيه، وفقا للبيان.