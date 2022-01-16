سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع خلال التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات جنيها واحدا للجرام مقارنة بما كان عليه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب لمصراوي.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 531 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 682 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 796 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6368 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

أغلق سعر الذهب العالمي تعاملات نهاية الأسبوع أمس الأول الجمعة على انخفاض بنسبة 0.25% إلى 1817.94 دولار للأوقية.

وأمس واليوم عطلة أسبوعية في البورصات العالمية.

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