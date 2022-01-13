سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذباً بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 531 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسجل نحو 1823 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.13%، في الساعة التاسعة 12:36 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد ارتفاعه خلال الجلسة الماضية.

وبحسب وكالة رويترز، اقتربت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد تراجع الدولار والعوائد، بعد أن عززت بيانات التضخم بما يتماشى مع التوقعات الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (أسعار الذهب).