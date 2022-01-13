التصديري للملابس يستهدف زيادة إنتاج المصانع 10% في النصف الثاني من 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إن المجلس يستهدف زيادة حجم إنتاج مصانع الملابس بنسبة 10% خلال النصف التاني من 2022، وذلك لزيادة حجم الصادرات.

وأضافت لويس أنه مع زيادة حجم الصادرات المستهدف سيفتح للمصانع الطريق لتوظيف المزيد من العمالة وزيادة الطاقة الإنتاجية بحلول منتصف العام الجاري.

ووفقا لقول لويس، يقترب متوسط إنتاج مصانع الملابس حاليا من تحقيق 87% من الطاقة الإنتاجية الكاملة لهذه المصانع.

وكانت ماري لويس قالت، لمصراوي في وقت سابق، إن المجلس التصديري يستهدف زيادة قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وبحسب بيان سابق من المجلس التصديري للملابس، حققت قيمة صادرات القطاع من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 ارتفاعًا بنسبة 38%، لتسجل قيمة الصادرات 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار في نفس الفترة من 2020.

وزاد الطلب على الملابس المصرية بعد زيادة أسعار الشحن خلال العام الماضي وحتى الآن، الأمر الذي دفع العملاء من مختلف دول العالم إلى الاسيتراد من مصر بسبب موقعها الجغرافي، بحسب لويس.

ووفقا لبيان المجلس، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استيرادا للملابس من مصر خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44%