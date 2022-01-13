30 % زيادة في صادرات الصناعات الطبية خلال عام 2021

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية خلال 2021 بنسبة 30% مقارنة بعام 2020.

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الطبية مساء أمس، سجلت قيمة الصادرات في 2021 حوالي 685 مليون دولار مقابل 529 مليون دولار خلال 2020.

وقال المجلس إن هذه الزيادة تعتبر طفرة في قطاعات الصناعات الطبية والتي تتضمن الأدوية البشرية، والبيطرية، والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل.

وأضاف أن صادرات شهر ديسمبر 2021 زيادة كبيرة في الصادرات الطبية بحوالي 83 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار خلال 2020، بنسبة زيادة 44%.

وحققت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية حوالي 277 مليون دولار خلال 2021 مقابل 217 مليون دولار خلال 2020، بزيادة 30%.

كما حققت صادرات مستحضرات التجميل حوالي 311 مليون دولار خلال 2021 مقابل 223 مليون دولار خلال 2020، بزيادة حوالي 39%.

وشهد قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية زيادة بقيمة الصادرات قدرها 97 مليون دولار مقابل 89 مليون دولار في 2020، بزيادة قدرها 10%.

ووفقا للبيان، نظم المجلس العديد من الأنشطة في إطار مبادرة "معا للتصدير"، والتي أطلقها المجلس في 2020 لزيادة صادرات قطاع الصناعات الطبية الثلاثة.

كما نظم المجلس ورشة عمل في مايو 2021 لشركات الأدوية، واستعرض خلالها استراتيجية كيفية زيادة صادرات الدواء المصري إلى الدول الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.

ونظم المجلس أيضا بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات مؤتمرا موسعا لشركات الأدوية لاستعراض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والتي تحصل عليه شركات الأدوية لأول مرة، والتركيز على أهم المزايا التي يتيحها البرنامج الجديد لتحفيز الشركات لزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة.