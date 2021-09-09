بعد تراجعها عالميا.. ما توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة بالأسواق؟



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى مستويات أقل من 1800 دولار للأوقية، متأثرة باستعادة الدولار لقوته مع صعود مؤشر العملة الأمريكية لمستوى 92.5 نقطة بارتفاع 0.5% أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب عالميا، ارتفعت بقوة في تعاملات الجمعة الماضية لتصل إلى 1830 دولارا، بعدما جاءت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس مخيبة للآمال، وهو ما زاد من الضغوط على الدولار قبل أن يستعيد قوته مرة أخرى.

وعاودت أسعار الذهب عالميا، انخفاضها مرة أخرى، بعدما عاد الخام للتداول خلال الأيام الماضية، عند نفس مستويات الأسبوع الماضي في حدود 1800 دولار للأوقية، وهو يعطي مؤشرات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا إذا تفاقمت تأثيرات انتشار متحور "دلتا" بين البلاد، والتي قد تدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن، بما يودي لزيادة الأسعار.

وتوقع أيمن أبو هند خبير الاستثمار والمؤسس ومدير الاستثمار بشركة "أدفايزبول هولدينج"، استمرار مستويات الذهب بالبورصات العالمية عند 1800 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، دون حدوث ارتفاعات كبيرة كالسابق، وذلك في حالة عدم حدوث تطورات في انتشار متحور دلتا بين البلاد.

وقال أبو هند، لمصراوي، إنه في حالة حدوث تطورات أخرى لمتحور دلتا ستعود البورصات مرة أخرى للارتفاع مثلما حدث خلال الموجات السابقة.

ويتأثر سوق الذهب في مصر بأسعار الذهب العالمية، وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الذي يشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، إلا إذا ارتفعت أسعار الخام عالميا.

ومحليًا، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 9 جنيهات على مدار أربعة أيام ماضية، متأثرا بالهبوط بالبورصات العالمية، مع هدوء المخاوف بشأن إصابات متحور كوفيد - 19 "دلتا".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم الخميس نحو 783 جنيهًا، وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وعلى الرغم من التراجع في الأسعار، إلا أن هناك هدوء بحركة البيع والشراء بالمحلات، وفقا لنجيب.