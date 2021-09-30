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هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يفقد 5 جنيهات

12:48 م الخميس 30 سبتمبر 2021
هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يفقد 5 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وانخفض الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيها مقابل 767 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 653 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6096 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 014%، ووصل سعر الأوقية إلى 1728.8 دولار في الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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