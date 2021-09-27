أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو البوري،اليوم, بين 40 و 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 40 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.