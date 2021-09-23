Masrawy logo white

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:02 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراجع كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وتراوح سعر كيلو البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سوق العبور أسعار الأسماك المأكولات البحرية

الخبر التالى:

ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..أمطار متوسطة وانخفاض حرارة ملحوظ.. الأرصاد: أجواء خريفية اليوم وغدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا