وزير البترول يبحث آخر الاستعدادات لتنظيم مؤتمر ومعرض "إيجبس 2022"

كتب- مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" لمتابعة إجراءات تنظيم وبرنامج النسخة الخامسة من المؤتمر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

ويقام المؤتمر والمعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أن الفترة القادمة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم والتي كانت قد توقفت تماماً نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التوسع في برامج التطعيم الوقائي من الفيروس.

وأشار إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد التزاما وتطبيقا كاملا لكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وحضر الاجتماع عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر، وقيادات قطاع البترول، ومسئولو شركة دي إم جي العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر، سواء بالحضور أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر الملا أن المؤتمر يشهد اهتماما عالميا متزايدا في ظل النجاحات التي حققها في النسخ الأربع الماضية وتقديمه منصة لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التكنولوجيات الحديثة التي تشهدها مختلف مجالات صناعة البترول وفتح مجالات لأداء الأعمال وآفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ضوء التحديات التي واجهت الصناعة بعد جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر هذا العام حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدثا من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات فى نطاق 5 موضوعات أساسية للمؤتمر وهي المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر الفني، ومؤتمر التمويل والاستثمار، ومؤتمر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومؤتمر المساواة في الطاقة.

كما ستشهد النسخة الخامسة لأول مرة تخصيص عدة جلسات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي المضغوط لاستعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وسيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارضا من شركات البترول العالمية والمحلية، بحسب البيان.

ويستهدف المؤتمر هذا العام من خلال برنامج مشاركة الشباب في الجامعات فتح مجالات التدريب لهؤلاء الشباب للتعرف على أنشطة صناعة البترول.