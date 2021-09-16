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رقم تاريخي جديد.. تحويلات المصريين بالخارج تنتعش في 5 سنوات من التعويم (جراف)

12:58 م الخميس 16 سبتمبر 2021
رقم تاريخي جديد.. تحويلات المصريين بالخارج تنتعش في 5 سنوات من التعويم (جراف)

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقما قياسيا جديدا خلال العام المالي الماضي بعد ارتفاعها بنحو 3.7 مليار دولار مقارنة بعام 2019-2020 بنسبة زيادة 13.2%.

وقال البنك المركزي في بيان له أمس، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 31.4 مليار دولار خلال عام 2020-2021 (متجاوزة مستوى 30 مليار دولار لأول مرة في سنة مالية) مقابل 27.8 مليار دولار في عام 2019-2020.

وارتفعت تحويلات المصريين بشكل ملحوظ خلال 5 سنوات منذ تحرير سعر الصرف الذي حدث في 3 نوفمبر 2016، بحسب ما تظهر بيانات البنك المركزي، حيث لم تتجاوز مستوى 20 مليار دولار سنويا من قبلها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين في الخارج خلال آخر 6 سنوات منها سنة قبل التعويم والسنة التي حدث التعويم خلالها، و4 سنوات مالية تالية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج تعويم الجنيه العام المالي

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