تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، عند نفس أسعار أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.12%، ووصل سعر الأوقية إلى 1789.7 دولار في الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت القاهرة.