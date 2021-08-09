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194.2 ألف وحدة سكنية منفذة خلال العام المالي 2019-2020

11:08 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
194.2 ألف وحدة سكنية منفذة خلال العام المالي 2019-2020

الوحدات السكنية

كتبت-ياسمين سليم:

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال العام المالي 2019-2020، نحو 194.2 ألف وحدة بتراجع نسبته 30.9% عن العام المالي 2018-2019، باستثمارات 79 مليار جنيه بتراجع نسبته 16.5%.

وبحسب نشرة الإسكان في مصر الصادرة عن جهاز الإحصاء اليوم الاثنين فإن الإسكان الاقتصادي كان في المرتبة الأولــى طبقا لنوعية البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليــه الإسكان المتوســط بعــدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7% ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 4% من الإجمالي العام عام 2019/2020.

وذكر الجهاز إن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام)، بلغت 85 ألف وحدة في العام 2019/2020 بنسبة 43.7% من الإجمالي، وبنسبة انخفاض قدره 15.5% عن العام المالي 2018/2019.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 ألف وحدة بنسبة 6.5% من إجمالي القطاعين، وفقًا للبيان.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص 109.3 ألف وحدة في العام 2019/2020 بنسبة 56.3% من الإجمالي، بانخفاض قدره 39.6% مقارنة بعام 2018/2019.

الوحدات السكنية استثمارات جهاز الإحصاء نشرة الإسكان في مصر الإسكان الاقتصادي

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