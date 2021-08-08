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أرباح مصر من منجم السكري تتراجع.. فكيف تطورت في عام ونصف؟ (تفاعلي)

01:43 م الأحد 08 أغسطس 2021
أرباح مصر من منجم السكري تتراجع.. فكيف تطورت في عام ونصف؟ (تفاعلي)

منجم السكري

كتبت- ياسمين سليم:

هوت أرباح مصر من منجم السكري في عام ونصف بنسبة 50%، مع تراجع الإنتاج من المنجم وانخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وتوضح بيانات شركة سنتامين الأسترالية، التي تدير المنجم، أن مصر حصلت على أرباح بقيمة 56.7 مليون دولار متضمنة أرباحها من المنجم وإتاوة.

وكانت أرباح مصر تضاعفت العام الماضي من منجم السكري بعد أن حصلت على 174.2 مليون دولار أرباحًا في 2020 مقابل 87.1 مليون دولار في عام 2019.

ومنذ يوليو 2020 تغيرت معادلة توزيع الأرباح بين مصر وسنتامين لتصبح مناصفة بينهما، بعد أن كانت مصر تحصل على 45%، وستظل على هذه النسبة الجديدة حتى نهاية امتياز تطوير منجم السكري.

ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، وهو منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر وأحد أكبر 10 مناجم في العالم، وتديره سنتامين وفقًا لاتفاق وقع مع الحكومة المصرية.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور أرباح مصر من منجم السكري خلال عام ونصف.

منجم السكري أرباح مصر من منجم السكري أسعار الذهب الصحراء الشرقية

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