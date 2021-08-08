الدمغة والموازين: تطبيق "الباركود" على جميع المشغولات الذهبية قبل نهاية العام

كتبت-شيرين صلاح:

توقع عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لمصراوي، تطبيق نظام الباركود على جميع المشغولات الذهبية قبل نهاية العام الجاري.

وقال منتصر، لمصراوي إنه يجري حالياً بحث عقد الاستضافة مع شركة تي إي داتا لبدء تحميل بيانات كل مشغول ذهبي يدمغ.

وأوضح أن المشغولات الذهبية المدموغة يدويًا ستباع وتشترى بالمحلات حتى بعد تطبيق نظام الباركود على الذهب.

ووفقا لقول منتصر، فإن الزبائن التي تملك مشغولات ذهبية وتريد بيعها بالمحلات ستباع بمحلات الذهب ولن يمنع تداولها، مع المشغولات التي ستدمغ بالباركود.

ونظام الباركود هو عبارة أن كل مشغول ذهبي قبل خروجه من المصلحة وطرحه بالأسواق سيكون له رقمًا كوديًا، ومسجلًا به عيار المشغول، وبيانات المصنع، ومتى تمت عملية الدمغ، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي سابقا.

وكان منتصر قال في وقت سابق إن أي معادن ثمينة قبل عرضها بالأسواق لا بد أن يتم دمغها بالمصلحة بقيمة العيار، مشيرا إلى أنه كانت تدمغ بقلم يطبع به الدمغة على المشغول الذهبي.

وعن آليات التنفيذ ذكر منتصر في وقت سابق، أنه يتم تدريب صناع الذهب على الآلات التي تستخدم لدمغ المشغول الذهبي، مشيرا إلى أنه استوردت آلات فرنسية منذ بداية العام الجاري بنحو 50 مليون جنيه.

وتهدف عملية تكويد المشغولات الذهبية إلى منع الغش بالمشغول الذهبي.

ويقدر حجم إنتاج المشغولات الذهبية المدموغة في مصر من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، بين 50 و60 طنًا في العام ومثلهم للسبائك الذهبية، بحسب ما قاله منتصر.

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