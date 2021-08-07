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ارتفع أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور

10:26 ص السبت 07 أغسطس 2021
ارتفع أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، فيما استقرت بقية أصناف الأسماك مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، اليوم بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها

أسعار السمك سوق الجملة السمك البلطي سوق العبور

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