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ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:10 ص الخميس 05 أغسطس 2021
ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف بين 5 قروش وجنيه في سوق الجملة بالعبور اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيها.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي 8 جنيهات و15 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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