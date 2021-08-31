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وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع الشريك الصيني حول "تسعير مكونات" السيارة الكهربائية

02:29 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع الشريك الصيني حول "تسعير مكونات" السيارة الكهربائية

هشام توفيق

كتبت – شيماء حفظي:

تنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقيات نهائية مع شركة دونج فينج الصينية، تمهيدًا لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة الصينية تغيرت إدارتها، فيما تعمل الوزارة حاليا مع الإدارة الجديدة للتوصل للاتفاقات.

وأضاف الوزير، أن المفاوضات جارية بين الطرفين، وهي مفاوضات جارية بشأن تسعير المكونات.

وكان الوزير، قال في حوار سابق مع مصراوي، إنه سيتم توقيع 5 اتفاقيات مع شركة دونج فينج الصينية لننتقل بعدها إلى مرحلة تأهيل مصنع النصر للسيارات، والتشغيل، لتصنيع 25 ألف سيارة سنويا.

ووقعت الشركتان، "النصر" و"دونج فينج" اتفاقا مبدئيا بشأن الشراكة في تطوير شركة النصر للسيارات وتصنيع السيارة الكهربائية.

وستضخ شركة "دونج فينج" الصينية، استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات، في شركة رأسمالها الإجمالي المرخص للتطوير نحو 60 مليون دولار.

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه "دونج فينج" الصينية، ويتم حاليا اختبارها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال العام السيارة الكهربائية

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