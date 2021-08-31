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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

09:48 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

بينما سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها.

أسعار السمك السمك البلطي الجمبري الكاليماري السبيط السمك البوري

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