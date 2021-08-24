الإحصاء : ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 50 يومًا

كتبت-ياسمين سليم:

وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 نسمة بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يومًا، بحسب ما كشفت عن الساعة السكانية بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثلء.

وكا عدد سكان مصر سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة.

وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية بعدد 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية بعدد 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة بعدد 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا بعدد 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية بعدد 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية بعدد 5.4 مليون نسمة، وأخيراً الغربية بعدد 5.3 مليون نسمة.

وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة الآن البالغ 10.1 مليون نسمة يساوي ثلاثة أضعاف عدد سكان قطر في عام 2030 والذي سيسجل 3.2 مليون نسمة، وضعف عدد سكان دولة الكويت 4.9 مليون نسمة في عام 2030.

ويقترب من عدد سكان كل من في عام 2030 السويد 11.2 مليون نسمة، الإمارات 11.1 مليون نسمة، اليونان 10.8 مليون نسمة ، والتشيك 10.7 مليون نسمة.

ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030 وهم ( البرتغال 10 ملايين نسمة، والمجر 9.6 مليون نسمة، وسويسرا 9.5 مليون نسمة، والنمسا 9.3 مليون نسمة).