ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفاصوليا بين 25 قرشا و3 جنيهات للكيلو خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و91 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.