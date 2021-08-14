أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر والجرام يقفز 8 جنيهات اليوم

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة بنحو 8 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 775 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 771 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 894 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6264 جنيه.

وأشار نجيب، إلى أسعار الذهب ارتفعت عالميا إلى أن وصلت 1880 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب، عالميا، ارتفاعا كبيرا أمس الجمعة، وهي آخر أيام التعاملات في البورصة العالمية للخام، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلي 1756.61 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1759.70 دولار.