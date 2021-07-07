أسعار الذهب في مصر تهبط خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس، رغم الارتفاع عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10.8 دولارات، بنسبة صعود قدرها 0.60%؛ ليسجل 1807.9 دولار، في الساعة 5:42 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.