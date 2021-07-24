ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 نص 3.25 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس بين جنيهين و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيه و9 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 15 جنيها و22 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.