شنايدر وأڤيڤا يقدمان حلولًا رقمية لتحسين كفاءة قطاع التعدين

كتب- علاء حجاج



أعلنت شركتا شنايدر إلكتريك وأڤيڤا المتخصصة في البرمجيات الصناعية تقديم حلول رقمية مشتركة توفر الدعم لمبادرات الاستدامة لدى شركات التعدين عبر أربع ركائز أساسية هي: كفاءة الطاقة، وتحسين الناتج، وتبني تقنيات تخفيض انبعاث الغازات، والعمليات الجديدة الصديقة للبيئة.

وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عُقد عبر الإنترنت وحضره مصراوي، تقدم شنايدر إلكتريك و أڤيڤا الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات من اتخاذ خيارات أكثر استراتيجية بناء على نصائح سليمة تركّز على الاستدامة.

وأظهرت ورقة بحثية قدمتها IDC Technology Spotlight بعنوان "التحول إلى الممارسات المستدامة في قطاعات التعدين والمعادن"، إن أبرز ثلاثة ضغوطات تدعم أجندات الاستدامة في مؤسسات التعدين والمعادن هي:

• الحاجة إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية

• التقليل من مخاطر وقوع أحداث سلبية

• الحرص على التوافق مع الأنظمة والتشريعات الحالية والمستقبلية

كما تؤكد أبحاث IDC Technology Spotlight أن القطاع لا يزال يواجه الانتقاد والضغوطات بسبب عدم مبادرته في مجال الاستدامة سابقًا، إلا أن المنصات التي تتضمن إمكانات التحليل الإضافية تسمح بتحسين الكفاءات التشغيلية بينما تعزز إمكانية الاطلاع على التغييرات الجارية.

وقال مارتن بروفنشر، مسؤول قطاع التعدين والمعادن والمواد لدى أڤيڤا، إن قطاع التعدين واجه العديد من القيود بسبب البنية التحتية القديمة وعدم كفاية البيانات.

وأضاف أن قطاع التعدين ساهم في زيادة الهجمات السيبرانية بسبب عدم كفاية البيانات المتوفرة.

ويساهم الدمج بين حلول شنايدر إلكتريك لإدارة الطاقة وأنظمة وخدمات الأتمتة المبتكرة لديها مع حلول أڤيڤا الرقمية لتحول قطاع التعدين في تمكين العملاء من تحوّل العمليات التقليدية للتعدين إلى أعمال تتسم بالذكاء والاستدامة والمرونة."

من جانبه قال ديفيد ويليك، نائب الرئيس في أمريكا الشمالية للتعدين والمعادن لدى شنايدر إلكتريك، إن العمليات التشغيلية المدعومة بالحلول الرقمية تحقق الاستدامة في المؤسسة عبر دمج القدرات وذكاء العمليات والضوابط معًا، مضيفًا أن التحول الرقمي يمثل خطوة بالغة الأهمية لقطاع الموارد.