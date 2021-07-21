أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعًا في بداية تداولات اليوم
القاهرة- مصراوي:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.16% قي بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر الأوقية إلى 1807.5 دولار، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب أغلقت تداولات أمس عند 1810 دولارات للأوقية.
الخبر التالى:أسعار النفط تتراجع بعد زيادة غير متوقعة للخام الأمريكي
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان