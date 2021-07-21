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أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعًا في بداية تداولات اليوم

09:59 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعًا في بداية تداولات اليوم

أسعار الذهب

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.16% قي بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر الأوقية إلى 1807.5 دولار، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب أغلقت تداولات أمس عند 1810 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية

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