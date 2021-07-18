تراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بين 20 و22 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 جنيها و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.