مع فتح التقديم.. ما البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

كتبت- منال المصري ومحمد عبد الناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن أي عميل يستطيع التقدم للبنوك للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشرط أن تنطبق عليه الشروط، ولا يكون سبق حصوله على وحدة سكنية قبل ذلك.

وأشارت في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% يبلغ عددها 22 بنكًا، وهي نفس البنوك المشاركة في المبادرات السابقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويشارك 22 بنكًا في المبادرات السابقة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولديها بنية أساسية قوية للتمويل، وهي:

"البنك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، العقاري، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي".

كما يشارك بنوك: "بلوم-مصر، الزراعي المصري، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، الشركة المصرفية العربية الدولية، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، المشرق، الاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي".

وقالت إن إجمالي قيمة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حدًا أقصى يصل إلى 350 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل يتراوح بين 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه حدًا أقصى بمقدمة 15% حدًا أدني، أو وحدة سكنية من 1.1 مليون جنيه، وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة حدًا أدنى من إجمالي قيمة الوحدة".