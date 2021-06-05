كيلو البلطي بـ 25 جنيها.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي بين 22 و25 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و120 جنيهًا في سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60 و80 جنيهًا، وكذلك سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.