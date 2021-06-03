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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:23 ص الخميس 03 يونيو 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهو نفس مستواه أمس.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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