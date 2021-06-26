ارتفاع البلطي والبوري.. تعرف على أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد

ارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأمس، ليتراوح بين 70 و80 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها، ليتراوح اليوم بين 20 و22 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري بين 7 جنيهات و13 جنيها، ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.