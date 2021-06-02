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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

02:50 م الأربعاء 02 يونيو 2021
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1.16% إلى مستوى 10120 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.55%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 7.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 61.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.67% إلى مستوى 10240 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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