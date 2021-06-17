الإحصاء: 13,9% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى السعودية بالربع الأول من العام

كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية مسجلة 561,7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاىي بارتفاع نسبته 13.9% عن نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعة قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 1,20 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 1,9%.

وذكر الجهاز أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية سجلت 1,7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

وجاءت الفواكه والأثـمار على رأس قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للسعودية خلال الربع الأول من عام 2021، بقيمة 73,8 مليون دولار.

وقال الجهاز إن صادرات الحديد والصلب بلغت 53,2 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة 21 مليون دولار، ثم كاكاو ومحضراته 20,6 مليون دولار، ثم الآلات وأجهزة كهربائية 14,9 مليون دولار.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من السعودية خلال الربع الأول من عام 2021، وسجلت قيمة وارداته 718,2 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية لدائن ومصنوعاتها بقيمة 263,3 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 42 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته 30,7 مليون دولار، وأخيراً ورق وصنوعات من عجائن الورق 16,6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 نحو 170,8 مليون دولار مقابل 130,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30,9%.