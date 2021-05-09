الإحصاء: 47.4% تراجعًا في عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة في 2020

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج في 2020 بنسبة 47.4% مقارنة بعام 2019، بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته بيانات النشرة السنوية للمصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج والحاصلين على جنسية أخرى، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 184 مهاجرًا في 2020 مقابل 350 مهاجرًا في 201.

ووفقًا للبيانات احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 بنسبة 35.3% وعدد 65 مهاجرًا.

وبلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 153 مهاجراً أصليًا بنسبة 83.2%، و31 مرافق بنسبة 16,8%.

وبلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 159 مهاجرًا بنسبة 86.4%، والإناث 25 مهاجرة بنسبة 13.6% من الإجمالي.

وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة 79 مهاجــراً بنسبة 46.2% مــن إجمالي عدد المهاجرين الأصليين والمرافقين في سـن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 171 مهاجراً.

ويأتي المهاجرين في الفئة العمرية (بين 35 -39 سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج وبلغ عددهم 41 مهاجـراً بنسبـة 22.3% من الإجمالي.

وانخفض عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى في 2020 بنسبة طفيفة مقارنة بعام 2019.

وبلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 2611 مصريًا عام 2020 مقابـل 2616 مصريًا عـام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.2% منهم (1213 مصريًا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 46.5%، و1398 مصريًا حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 53.3%) من الإجمالي.