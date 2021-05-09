تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

12:44 م الأحد 09 مايو 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 905 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية عيار 21 عيار 18
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