البورصة توافق على تنفيذ القيد المزدوج لأسهم التشخيص المتكاملة القابضة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (المدرجة في بورصة لندن)، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، حصولها على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية بشأن تنفيذ القيد المزدوج لأسهم الشركة العادية في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

وقالت الشركة إن تنفيذ القيد المزدوج للأسهم سيكون تحت كود "IDHC.CA and ISIN code EGS99021C015".



وأضافت أن موافقة البورصة المصرية تمثل الخطوة المكملة لاستيفاء الشركة كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية القيد المزدوج بالبورصة المصرية.

وأعربت الشركة عن تطلعها إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، للمضي قدمًا في نشر نموذج تقرير الإفصاح الخاص بالسوق المحلي فيما يتعلق بعملية الإدراج والتداول في البورصة المصرية، إعمالاً بالإجراءات والمتطلبات اللازمة قبل بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية.



وذكرت أنها قررت أن تبدأ إجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أي أسهم جديدة حاليًا، علمًا بأن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، والذي يلبي كافة الاشتراطات التنظيمية للبورصة المصرية المتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتضمنة طرح 5% من أسهمها للتداول الحر (ما يعادل 30 مليون سهم).

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري، على أن يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن بالدولار الأمريكي.



وتقوم المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري).



وتعمل شركة التشخيص المتكاملة القابضة في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمتد أعمالها عبر أسواق الأردن والسودان ونيجيريا، بحسب البيان.