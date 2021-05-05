من مزحة إلى نجم صاعد.. قصة مزاحمة "دوجكوين" للعملات المشفرة

كتبت- ياسمين سليم:

في ديسمبر 2013 قرر مهندسان للبرمجيات هما، بيلي ماركوس وجاكسون بالمر، السخرية من العملات الرقمية، عن طريق إطلاق عملة خاصة بهما لتكون بديلًا لعملة بتكوين الشهيرة.

هذه العملة التي تسمى "دوجكوين" استطاعت خلال الشهور الماضية إلى التحول من "مزحة" إلى نجم صاعد في سوق العملات المشفرة.

ووفقًا لمنصة "كوين ماركت كاب" ارتفع سعر عملة دوجكوين بنسبة 34.7% خلال آخر 24 ساعة ليصل سعرها إلى حوالي 0.65 دولار، وعلى مدار الأسبوع الماضي صعد سعر العملة بنسبة 115%.

وقفزت القيمة السوقية للعملة لتبلغ 85.8 مليار دولار، متخطية بذلك شركات عملاقة مثل موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يبلغ قيمته 45 مليار دولار وشركة فورد موتور التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار، بحسب بيانات لياهو فاينانس.

وتزاحم دوجكوين الآن عملة بتكوين الشهيرة وإيثريوم في المراكز الخمسة الأولى لأعلى العملات الرقمية المشفرة قيمة.

وتحتل دوجكوين المركز الرابع من حيث القيمة السوقية لهذه العملات في قائمة تتصدرها بيتكوين ومن بعدها إيثريوم.

ونشر موقع "ماركت واتش" تقريرًا حول الأسباب التي أدت للصعود الصاروخي لعملة دوجكوين.

دعم ماسك

تحظى عملة دوجكوين بدعم من الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي كتب تدوينة له على موقع تويتر دعمًا للعملة، وهو ما ساهم في ارتفاع العملة بشكل كبير.

وكان ماسك ضمن الداعمين أيضًا لعملة بتكوين وقال إنه سيكون بإمكان شراء سيارة من شركته "تسلا" مستقبلًا بالعملة المشفرة.

تداول بالمنصات

خلال الأيام الماضية أعلن عدد من منصات تداول العملات المشفرة بدء تداول عملة دوجكوين على منصتها.

وقالت منصة Crypto Gemini إنها ستدعم عملة دوجكوين ومنصة eToroأيضًا، كما سمح موقع Webull لمستخدميه بشراء دوجكوين.

الخوف

حرك الخوف من فقدان الفرص الكثير من المتداولين لشراء عملة دوجكوين، خوفًا من ارتفاعها أكثر، ويرى بعض المتعاملين أن العملة الساخرة تمثل استثمارًا مهمًا.

وكتب إدوارد مويا، كبير محللي السوق في Oanda، في ملاحظة يومية له "ترتفع دوجكوين لأن العديد من متداولي العملات المشفرة لا يريدون تفويت أي ضجة تنبع من استضافة إيلون ماسك، في برنامج Saturday Night Live الشهير والذي سيحل ماسك ضيفًا عليه قريبًا".

شبيه للدولار

يعتقد كونستانتين بويكو رومانوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركةAllnodes ، إن هذه العملة تجذب أكثر عامة الناس لأنها قليلة التكلفة، مقارنة بعملة بتكوين التي تبلغ قيمة الواحدة 60 ألف دولار وهو رقم كبير بالنسبة للبعض.

وتبدو دوجكوين شبيه إلى حد كبير للدولار الأمريكي ولكن بشكل رقمي.

كما تتميز العملة بأنها لها منشأ واضح ومؤسيين، على عكس عملة بتكوين الشهيرة، غير المعروف مؤسسها حتى الآن.