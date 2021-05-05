تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.