ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10467 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 10465 نقطة.