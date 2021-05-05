ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، إلى مستوى 10467 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة، أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 10465 نقطة.
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